Что, если ваш любимый слайм — вовсе не безобидная игрушка, а нечто гораздо более жуткое? Окунитесь в мир, где страшилки со слаймами оживают под шёпот, доносящийся из банки в три часа ночи.
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