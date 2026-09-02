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Страшилки со слаймами

Страшилки со слаймами

Что, если ваш любимый слайм — вовсе не безобидная игрушка, а нечто гораздо более жуткое? Окунитесь в мир, где страшилки со слаймами оживают под шёпот, доносящийся из банки в три часа ночи.

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