Decades Before Law & Order Or #OneChicago, NBC Was Home To Another Shared Procedural Universe

Law & Order and One Chicago are huge hits, but NBC was the powerhouse for another shared procedural universe many years before these shows premiered.
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