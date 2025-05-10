"Получи, Путин!": финны массово теряют бизнес, а Хельсинки продолжают бороться с Москвой

Финляндия переживает один из самых тяжёлых экономических периодов за последние полтора десятилетия. Число обанкротившихся компаний растёт с угрожающей скоростью, а граждане страны всё чаще иронизируют над собственным правительством, называя кризис «нашим жестоким ответом Москве».
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