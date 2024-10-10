❗️Реставрация Ливадийского дворца. Что планируют сделать: ⏺Ремонтно-реставрационные работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс сооружений дворца» 1910-1911 годы; ⏺Реконструкция парка-памятника садово-паркового искусства «Ливадийский»; ⏺В дворце установят сквозные маршруты осмотра экспозиций для посетителей, в том числе и для маломобильных граждан; ⏺Увеличат площадь фондохранилища с организацией обслуживающих помещений; ⏺В помещении временных выставок появится кинолекторий; ⏺Также будет возможность проведения публичных выездных мероприятий в конференц-зале Свитского корпуса.