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Актер Алексей Фатеев стал отцом во второй раз

Актер Алексей Фатеев стал отцом во второй раз

Российский актер театра и кино Алексей Фатеев объявил, что его жена Алена родила сына, которого назвали Александром.

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