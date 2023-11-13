Business FM
MainЛЕНТАФИНАНСЫПОЛИТИКАОБЩЕСТВОПРАВОАВТОНЕДВИЖИМОСТЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Business FM

65 831 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Багаев Андрей
    эта песня хороша - начинай сначала)))))  Даже не открывая статьи знал что там будет написано(сказано) Вот не поверите...Почему дорожают к...
  • Александр Ляхов
    Калькулятор это сложный инструмент. В обществе существует представление, что умение считать на калькуляторе, компьюто...Калькулятор на ОГ...
  • Александр Шентябин
    Уверен, что лица, пересекающие границу с Финляндией, данную страницу не читают. Г-н Сокольский, больше не о чем писат...Финские таможенни...

Калькулятор на ОГЭ: революция в мире математики или попытка искусственно поднять средний балл?

Калькулятор на ОГЭ: революция в мире математики или попытка искусственно поднять средний балл?

Девятиклассникам, сдающим основной государственный экзамен, разрешили использовать калькулятор во время выполнения заданий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЛ
Александр Ляхов
Калькулятор это сложный инструмент. В обществе существует представление, что умение считать на калькуляторе, компьюторе сводится к умению нажимать на клавиши. Умение считать на калькуляторе, это умение получать правильный результат вычислений. Человек проводящий вычисления на калькуляторе, должен оценивать правильность получаемого результата. Для этого необходимы знания не таблицы сложения и умножения, а элементов теории чисел. Например при сложении двух больших нечетных чисел получено нечетное число. Это значит, что при вычислениях совершена ошибка. И т.д. Существует ещё одна проблема  связанная с погрешностью при вычислениях и с количеством верных цифр результата.
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх