Калькулятор на ОГЭ: революция в мире математики или попытка искусственно поднять средний балл?

АЛ

Александр Ляхов

Калькулятор это сложный инструмент. В обществе существует представление, что умение считать на калькуляторе, компьюторе сводится к умению нажимать на клавиши. Умение считать на калькуляторе, это умение получать правильный результат вычислений. Человек проводящий вычисления на калькуляторе, должен оценивать правильность получаемого результата. Для этого необходимы знания не таблицы сложения и умножения, а элементов теории чисел. Например при сложении двух больших нечетных чисел получено нечетное число. Это значит, что при вычислениях совершена ошибка. И т.д. Существует ещё одна проблема связанная с погрешностью при вычислениях и с количеством верных цифр результата.