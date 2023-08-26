Foreign Affairs: Зеленский не жилец, если следы убийц Пригожина приведут в Киев

EK

Elena Krotenko

Ничего этому зеле не будет.. Единственные, кто может реально его замочить, это сами музыканты. Кремль же, как обычно, пригрозит пальчиком и будет распинаться про добрую волю России, уважаемых партнёров,, тысячи военных целей , достигнутых на территории Украины, которые почему -то не выливаются в прогресс на фронте и вообще про космические корабли которые бороздят