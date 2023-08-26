Американцы задумались о последствиях для реальных организаторов теракта Александр Ситников На фото: тушение пожара на месте крушения самолета Embraer ERG-135 (бортовой номер RA-02795).
Foreign Affairs: Зеленский не жилец, если следы убийц Пригожина приведут в Киев
Комментарии
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EK
Elena Krotenko
Ничего этому зеле не будет.. Единственные, кто может реально его замочить, это сами музыканты. Кремль же, как обычно, пригрозит пальчиком и будет распинаться про добрую волю России, уважаемых партнёров,, тысячи военных целей , достигнутых на территории Украины, которые почему -то не выливаются в прогресс на фронте и вообще про космические корабли которые бороздят
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1 д.
Мария Беликова
Шибздик зажился на этом свете.
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1 д.
Gennady Sokolovsky
Наркофюллер просто "складирует" причины и поводы для своего четвертования.
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20 час.
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