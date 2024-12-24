Судно из России потерпело крушение между Испанией и Алжиром

Судно из России затонуло между Алжиром и Испанией. Об этом сообщило издание La Verdad. «Российское торговое судно Ursa Major потерпело крушение в международных водах между Агиласом и городом Оран в этот понедельник (23 декабря.
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