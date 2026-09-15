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Готовая баня за 400 тысяч звучит заманчиво: во сколько она обойдется после всех необходимых доработок

Готовая баня за 400 тысяч звучит заманчиво: во сколько она обойдется после всех необходимых доработок

Решив построить баню, лучше сразу закладывать бюджет с запасом — помимо оплаты базовой комплектации придется потратить деньги на ряд самостоятельных доработок.

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