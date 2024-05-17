Губернатор Кондратьев: в Новороссийске уничтожили 10 беспилотников

Ночью украинская сторона пыталась атаковать гражданские объекты в Новороссийске. Однако их попытки оказались неудачными, написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.
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