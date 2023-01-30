Лавиолетт о «Вашингтоне» после 1:5 от «Торонто»: «Во 2-м периоде неправильно играли в обороне и сгорели»

Питер Лавиолетт прокомментировал поражение «Вашингтона» от «Торонто» (1:5). Во втором периоде «Кэпиталс» пропустили 4 шайбы после 13 бросков соперника.
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