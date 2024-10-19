Где в Крыму появятся новые автостанции

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Новая автостанция открылась после капремонта в селе Богатое Белогорского района Крыма, а до конца года обновленные объекты заработают также в Старом Крыму и курортной Феодосии.
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