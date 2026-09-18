В Кабардино-Балкарии предотвратили диверсию на газопроводе

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на газопроводе в Кабардино-Балкарии, задержан подозреваемый - 40-летний мужчина, который по заданию СБУ с этой целью прибыл в РФ с Украины в рамках гуманитарного обмена.