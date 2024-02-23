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Почему ваша собака всегда следует за вами

Почему ваша собака всегда следует за вами

Собаки следуют за своими хозяевами, потому что они видят в них не только источник безопасности и защиты, но также незаменимую часть своей семьиВ зависимости от вашего настроения, собака, которая всюду следует за вами, может вызывать раздражение или вызывать восхищение.

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