«Победа» и «Архыз Легенда гор» объявляют о сотрудничестве

Футбольный клуб «Победа» (Хасавюрт) и ООО «Аква-Нур» — официальный дистрибьютор природной минеральной воды «Архыз Легенда гор» в Республике Дагестан — заключили соглашение о сотрудничестве.
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