Сегодня в России и за рубежом существенно упал профессиональный уровень актеров. Об этом в беседе с aif.
Никита Михалков пожаловался на падение актерского уровня
Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
Кто повторит, хотя бы близко, Михаила Ульянова, Евгения Евстигнеева, Евгения Леонова, Андрея Миронова, Армена Джагарханяна.....КТО ?????????????? НИКТО !!!!
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18 час.
ДШ
Дмитрий Шершов
раньше "вживалтсь" в роль, а теперь просто играют и плохо играют.
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10 час.
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