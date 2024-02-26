Культуромания
ГлавнаяБлогО портале
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Культуромания

295 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Шершов
    раньше "вживалтсь" в роль, а теперь просто играют и плохо играют.Никита Михалков п...
  • Владимир Моргунов
    Кто повторит, хотя бы близко, Михаила Ульянова, Евгения Евстигнеева, Евгения Леонова, Андрея Миронова, Армена Джагарх...Никита Михалков п...
  • Betahon
    Вспомнился реальный эпизод из эпохи создания первых совместных предприятий в сфере общепита... Когда подписали догово...О противостоянии ...

Никита Михалков пожаловался на падение актерского уровня

Никита Михалков пожаловался на падение актерского уровня

Сегодня в России и за рубежом существенно упал профессиональный уровень актеров. Об этом в беседе с aif.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВМ
Владимир Моргунов
Кто повторит, хотя бы близко, Михаила Ульянова, Евгения Евстигнеева, Евгения Леонова, Андрея Миронова, Армена Джагарханяна.....КТО ?????????????? НИКТО !!!!
Ответить
18 час.
ДШ
Дмитрий Шершов
раньше &quot;вживалтсь&quot; в роль, а теперь просто играют и плохо играют.
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх