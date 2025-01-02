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"Совершенно очевидно": Чем закончится СВО. Сроки и исход назвал Михайлов

"Совершенно очевидно": Чем закончится СВО. Сроки и исход назвал Михайлов

СВО на Украине закончится в конце 2025-го или в середине 2026 года, считает военный эксперт Евгений Михайлов.

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Комментарии
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наталия мезенева
Никакого Черного моря молдавии, подавятся! Иначе все усилия напрасны!
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7 час.
Олег Орлов
Ну почему же? Если за нарушение обязательств по результатам переговоров, виновные в срыве соглашений понесут суровую ответственность, то процесс мирного урегулирования может ускориться... Стороны просто так своё время теряли что ли... Или цена потерянного времени и усилий ничего не стоят? Вроде как приехали поболтать, чтобы ничего не выполнять... Или того хуже, кого-то развести...
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6 час.
ЙХ
Йож Хитрый
Итоги будут: Безоговорочная капитуляция Б/У, снятие всех санкций и ограничений с России, роспуск блока НАТО, международное законодательное утверждение за Россией всех ее исторических территорий (даже, находящихся пока не у нее😉)
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2 час.

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