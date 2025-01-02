"Совершенно очевидно": Чем закончится СВО. Сроки и исход назвал Михайлов

Олег Орлов

Ну почему же? Если за нарушение обязательств по результатам переговоров, виновные в срыве соглашений понесут суровую ответственность, то процесс мирного урегулирования может ускориться... Стороны просто так своё время теряли что ли... Или цена потерянного времени и усилий ничего не стоят? Вроде как приехали поболтать, чтобы ничего не выполнять... Или того хуже, кого-то развести...