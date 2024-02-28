Кто остановит США?

Вашингтон настойчиво готовится к усмирению Ирана Елена Пустовойтова Еще 23 ноября прошлого года в канадской Global Research профессор Хоссудовский прямо указывал на то, что неистовство израильтян и кровь палестинцев лишь прокладывают дорогу к главному событию ближайшего времени — американо-израильскому нападению на Иран.