Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Кто остановит США?

Вашингтон настойчиво готовится к усмирению Ирана Елена Пустовойтова Еще 23 ноября прошлого года в канадской Global Research профессор Хоссудовский прямо указывал на то, что неистовство израильтян и кровь палестинцев лишь прокладывают дорогу к главному событию ближайшего времени — американо-израильскому нападению на Иран.

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