В России предложили в 50 раз увеличить один штраф для водителей

Координатор Московского городского отделения ЛДПР, кандидат в депутаты Московской городской думы VIII созыва Роман Крастелев выступил с предложением в 50 раз увеличить сумму штрафа за громкий выхлоп автомобилей.
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