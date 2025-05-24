Переселенцам из Херсона и Херсонской области ограничили продажу жилья на пять лет Президент РФ В.
Наконец-то! Херсонцам запретили в первые пять лет продавать купленное по программе ГЖС
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Вообще-то надо было сразу запрещать перепродажу жилья лет на 10, как минимум , тварям, сбежавшим на Украину, дождавшимся постройки жилья и тут же кинулись назад на уже территорию России теперь, чтобы нагреть свои поганые ручки, твари бандеровские.
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8 час.
Александр Хироников
Почему 10? Это на всю оставшуюся жизнь. Не хочешь жить в подаренном жилье, возвращай его обратно государству и "хиляй" на все четыре стороны.
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3 час.
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