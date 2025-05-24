Наконец-то! Херсонцам запретили в первые пять лет продавать купленное по программе ГЖС

Владимир Алтайцев

Вообще-то надо было сразу запрещать перепродажу жилья лет на 10, как минимум , тварям, сбежавшим на Украину, дождавшимся постройки жилья и тут же кинулись назад на уже территорию России теперь, чтобы нагреть свои поганые ручки, твари бандеровские.