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Наконец-то! Херсонцам запретили в первые пять лет продавать купленное по программе ГЖС

Наконец-то! Херсонцам запретили в первые пять лет продавать купленное по программе ГЖС

Переселенцам из Херсона и Херсонской области ограничили продажу жилья на пять лет   Президент РФ В.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Вообще-то надо  было сразу  запрещать перепродажу  жилья лет на 10, как минимум  , тварям, сбежавшим на  Украину, дождавшимся  постройки  жилья  и тут  же кинулись  назад  на  уже территорию России теперь, чтобы  нагреть свои  поганые  ручки, твари бандеровские.
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8 час.
Александр Хироников
Почему 10? Это на всю оставшуюся жизнь. Не хочешь жить в подаренном жилье, возвращай его обратно государству и &quot;хиляй&quot; на все четыре стороны.
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3 час.
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