В Госдуме предложили новый механизм борьбы с дропперами

В соответствии с Гражданским кодексом любой владелец счета может закрыть его, забрав все деньги. В том числе и дроппер, уличенный в мошеннических действиях, имеет право на законных основаниях вывести нажитые нечестным трудом капиталы, которые банк отказывается переправлять дальше по преступной цепочке.