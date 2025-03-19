В Госдуме предложили новый механизм борьбы с дропперами

В соответствии с Гражданским кодексом любой владелец счета может закрыть его, забрав все деньги. В том числе и дроппер, уличенный в мошеннических действиях, имеет право на законных основаниях вывести нажитые нечестным трудом капиталы, которые банк отказывается переправлять дальше по преступной цепочке.
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