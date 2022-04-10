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Маттиа Бинотто: «Леклер и Сайнс могут бороться между собой, для «Феррари» это важно»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто разрешает гонщикам сражаться между собой. После победы Шарля Леклера на Гран-при Австралии и схода Карлоса Сайнса монегаск опережает напарника на 38 очков.

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