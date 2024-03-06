Актер Сергей Селин отказался читать текст про умирающие города России и порвал сценарий

Несмотря на то, что российская армия ведёт тяжёлые бои с укронацистами, а многие россияне максимально помогают стране ковать победу, в России ещё достаточно много так называемой «творческой интеллигенции», представители которой пытаются гадить своей Родине.
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