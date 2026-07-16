Коллекция зубов Кеши и байопик о Куклачёве: что обсуждали 16 июля

«Рамблер» составил подборку актуальных событий прошедшего дня в мире отдыха и развлечений. Стала известна дата выхода триллера «Бегущая» с Галь Гадот в России 3 сентября в российский прокат выйдет экшен-триллер «Бегущая» с Галь Гадот в главной роли, сообщила в своих соцсетях компания «Вольга».
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