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Пожар на Камчатке: рыбокомбинат "Октябрьский" ликвидирован за считанные часы

Пожар на Камчатке: рыбокомбинат "Октябрьский" ликвидирован за считанные часы

На Камчатке произошло возгорание на рыбокомбинате "Октябрьский". Благодаря оперативным действиям пожарных, площадь пожара в 400 кв.

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