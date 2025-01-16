Великобритания начала активно обсуждать размещение своих войск в качестве миротворцев на Украине после урегулирования конфликта, этот вопрос британский премьер-министр Кир Стармер может вскоре обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Британия начала интенсивные обсуждения размещения миротворцев на Украине
Комментарии
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Eduard
Не надо словами игратьосвобода,миротворцы,демократы,всё это шоу для дураков!
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17 час.
Eduard
Мы англосаксов похороним рядом с укропами.Они получат все землю....на кладбище.А из задницы флаг Украины будит торчать!
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17 час.
Eduard
Украина не часть НАТО,а знасит всё незаконно и будит уничтожено.В Англиюгробыэщелонами отправят прямоюв спальню королька!
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17 час.
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