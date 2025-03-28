Будет вот так или никак: Москва в итоге додавила Киев и Вашингтон. Работаем, братья

Кирилл Стрельников Переговоры между двумя мировыми державами, особенно по одному из самых значительных кризисов современности, не имеют ничего общего с товарищеским матчем по гандболу, где результат на табло и победители в раздевалке дружески похлопывают проигравших по потным спинам.