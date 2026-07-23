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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вендел об опозданиях на сборы: «Понимал, что должен заплатить штраф и извиниться перед командой. Обязательно проставлюсь – если парни не захотят в ресторан, оплачу всем поход в баню»

Полузащитник « Зенита »  Вендел пообещал проставиться перед командой после возвращения части штрафа за опоздание на сборы.

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