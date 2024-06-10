⛪️ В Свято-Троицком монастыре Симферополя проходит чин освящения халатов медработников Его проводят каждый год на протяжении 18 лет в дни памяти Святителя Луки Архиепископа Крымского и Симферопольского.
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⛪️ В Свято-Троицком монастыре Симферополя проходит чин освящения халатов медработников Его проводят каждый год на протяжении 18 лет в дни памяти Святителя Луки Архиепископа Крымского и Симферопольского.