Над всей Ивановской областью нависла угроза атаки беспилотников

Оперативные ведомства привели в боевую готовность системы ПВО, усилено дежурство экстренных служб.Сегодня, 8 июня, в 3:53 ночи в Ивановской области объявлена повышенная готовность в связи с угрозой атаки беспилотников.
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