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Ивановские новости

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  • Егор Горшков
    И это правда так, если речь идет об использовании сервисов банка.Сбер: кража средс...

Над всей Ивановской областью нависла угроза атаки беспилотников

Над всей Ивановской областью нависла угроза атаки беспилотников

Оперативные ведомства привели в боевую готовность системы ПВО, усилено дежурство экстренных служб.Сегодня, 8 июня, в 3:53 ночи в Ивановской области объявлена повышенная готовность в связи с угрозой атаки беспилотников.

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