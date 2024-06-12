Маск предложил признать украинские НКО террористическими организациями

Американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск предложил добавить в списки террористических организаций украинские НКО, которые составляют «черные списки» граждан США, а также ввести против них санкции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии