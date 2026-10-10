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Полянский призвал Запад угомонить Украину ради сохранения её инфраструктуры

Полянский призвал Запад угомонить Украину ради сохранения её инфраструктуры

Постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский призвал страны Запада угомонить Украину.

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