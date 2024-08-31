В Татарстане план по вводу жилья выполнен на 83%

В Татарстане по состоянию на 31 августа введено 2 млн 607 тысяч кв. метров жилья, или 83% от плана. Об этом на совещании в Доме Правительства рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин, передает пресс-служба Раиса РТ.