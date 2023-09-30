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Живая Кубань

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В России отмечается День воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а эсэсовец Хунка скрывается после скандала: что произошло, пока вы спали

В России отмечается День воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а эсэсовец Хунка скрывается после скандала: что произошло, пока вы спали

В России отмечается День воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а эсэсовец Хунка скрывается после скандала: что произошло, пока вы спали 30 сентября исполняется год со дня присоединения к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

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