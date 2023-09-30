В России отмечается День воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а эсэсовец Хунка скрывается после скандала: что произошло, пока вы спали 30 сентября исполняется год со дня присоединения к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.