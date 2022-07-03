Выступление Лукашенко в поддержку России подтвердило страхи Зеленского

Белоруссия поддерживает Россию, потому что правда на стороне русских. Об этом в воскресенье заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на митинге у Кургана Славы в честь Дня Независимости страны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».