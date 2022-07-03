smi.today

2 609 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    😜 Новый ОПЕК. И территорию России делят, и русские деньги делят. Забыли, наверное, на чью шкуру забрались эти вши.СМИ: США и союзни...
  • Мария ВеселовскаяТомаш
    Санду не политик Молдовы. Вообщен не политик уровня ССР, России. Она выкроена и "воспитана" Америкой. Какая может быт...В Приднестровье с...
  • Сергей Самойлов
    Этот придурок свою роль сыграл,как и Навальный.Теперь он не уперся никакому Евросоюзу,им бы самим сейчас выжить.так ч...Адвокаты Саакашви...

Выступление Лукашенко в поддержку России подтвердило страхи Зеленского

Выступление Лукашенко в поддержку России подтвердило страхи Зеленского

Белоруссия поддерживает Россию, потому что правда на стороне русских.  Об этом в воскресенье заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на митинге у Кургана Славы в честь Дня Независимости страны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх