Лидеры ЕС намерены призвать Зеленского сдержанно высказываться о Трампе на встрече 16 октября в Брюсселе.
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