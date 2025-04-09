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Царьград

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Путин усмирил обострение у Ильхама Алиева: Азербайджан притих - любому терпению приходит конец

Путин усмирил обострение у Ильхама Алиева: Азербайджан притих - любому терпению приходит конец

Выпады Баку не прошли бесследно, и Москва сделали свои выводы. Более того, Путин ловко усмирил обострение у Ильхама Алиева, ведь любому терпению приходит конец.

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