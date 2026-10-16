Изменение времени начала учебы нужно согласовать с родителями и школой. Об этом RT заявила заместитель председателя Комитета ГД по науке и высшему образованию Алла Салаева («Единая Россия»), комментируя предложение Общественной палаты РФ, которая выступила за проведение уроков в школах с девяти утра.