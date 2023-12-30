Населённые пункты без света и упавшие ёлки: последствия урагана в Новосибирской области

В ночь с 29 на 30 декабря порывы ветра в Новосибирской области достигали 25 метров в секунду.В результате урагана, который обрушился на Новосибирскую область в ночь с 29 на 30 декабря, без электроснабжения остались больше 11 тысяч человек.