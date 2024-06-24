Правительство РФ не допустит увеличение цен на лекарства из-за акциза на медицинский спирт

министр финансов РФ Антон Силуанов заявил: "Мы сейчас как раз дорабатываем механизм того, чтобы все те предложения, которые касаются спирта, фармсубстанции, ни в коем случае не повлияли на стоимость лекарственных препаратов в аптеках".
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