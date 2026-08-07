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ГБР Украины сообщило расценки для дезертиров

ГБР Украины сообщило расценки для дезертиров

До 12 лет лишения свободы грозит участникам схемы, зарабатывавшим на дезертирах. Об этом 7 августа сообщило Государственное бюро расследований Украины .

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