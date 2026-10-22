Инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) показали автобус Запорожской АЭС (ЗАЭС), который был атакован беспилотником ВСУ.
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