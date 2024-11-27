Жители Иркутской области отметили открытие новых участков федеральных трасс

В этом году жители Иркутской области дождались открытия двух новых участков федеральных трасс. Да еще каких — обход города Усолья-Сибирского стал крупнейшим дорожным объектом в регионе за последние 80 лет.
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