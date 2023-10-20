Боец UFC Дудукова выйдет на бой с Фрей под песню певца SHAMAN "Я русский"

Гасанали Гасаналиев, тренер бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Виктории Дудаковой, подтвердил, что спортсменка выйдет на поединок против американки Джин Ю Фрей под песню певца SHAMAN "Я русский", передает Sport24.
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