СЛАВЯНСКАЯ КНИГА СМЕРТИ Ч.1

Валерий Холодок

Доброго дня. Юрий, видите ли, я ведь не зря предложил ознакомиться с формулой Планка, а есть еще формула энергии по Энштейну E=mc^2. В формуле Планка частота, но ведь частота- это колебания чего-то, именно это что-то и даёт величину энергии и не наоборот, а уж в формуле Энштейна совершенно очевидно присутствие m(материи), видите: с маленькой буквы, просто потому, что это материя нашего физического мира, которая нам только представляется чем-то постоянным. Потом, философской базы сколько угодно, просто потому, что слово Философия переводится как Фило-Любовь, София- Мудрость, а так же как и "Изумрудная скрижаль" существует еще много Древней Вневременной Мудрости( Вневременной потому, что Время не властно, прошло миллионы лет, пройдут еще миллионы, а эта Мудрость останется неизменной). Видимо, для нахождения рационального зерна необходимо нам начать с начала, т.е. определиться с некоторыми аксиомами( то, что не требует доказательства), так? Во-первых, Человек мыслит образами, а образ ему приходится передавать словами( ведь мы лишены телепатии), так? Поэтому Человек разным образам даёт словесное определение, НО! вот в чём проблема: КАЖДЫЙ понимает слова по своему, вот что по этому поводу говорит один из Учителей( лучше я всё равно не скажу): ==="Вопрос о том, как поделиться своим духовным опытом и объяснить людям настоящую Реальность, волновал во все времена тех, кто действительно познал Истину. Содержание личного духовного опыта сложно передать словами, ведь это опыт познания совершенно иного мира, отличного от материального. Другими словами всё, что ты скажешь, будет воспринято материальным мышлением через призму опыта этого мира, а следовательно, либо неправильно понято, либо искажено в восприятии. К тому же, из тысяч слушающих на самом деле услышат лишь единицы. Остальным это не принесёт никакой пользы. Ведь грани Реальности ведомы лишь тому, чей Глаз наблюдает за ней."=== Лично я не скажу, что познал ИСТИНУ( да и Человечеству АБСОЛЮТНАЯ ИСТИНА недоступна), а вот относительные Истины по некоторым вопросам мне, как и другим- доступны, т.е. Истины по отношению к чему-либо. Если согласны, то давайте попробуем определиться сначала с образами определяемыми словами, хорошо? Удачи.