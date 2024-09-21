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Единая лига ВТБ. В первый игровой день нового сезона ЦСКА примет УНИКС, «Зенит» встретится с МБА-МАИ

Единая лига ВТБ. В первый игровой день нового сезона ЦСКА примет УНИКС, «Зенит» встретится с МБА-МАИ

В первый игровой день нового розыгрыша московский ЦСКА примет казанский УНИКС, «Зенит» в Санкт-Петербурге встретится со столичной МБА-МАИ.

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