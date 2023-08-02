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Фернандо Алонсо: «Я не задерживал Хэмилтона в Венгрии-2007 – мне поставили старые шины. «Макларен» подал протест против себя, штраф выписали по статье, которая не существовала»

Напарники по «Макларену», сражавшиеся за титул, оказались в центре скандала на Гран-при Венгрии. Алонсо задержал Хэмилтона, ныне представляющего «Мерседес», на пит-лейн, в результате чего Льюис не успел проехать заключительный быстрый круг.

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