Воздушная «скорая»: как в России работает санитарная авиация

7 декабря авиасообщество во всём мире отмечает Международный день гражданской авиации. Целью торжественного события является информирование широкой общественности о вкладе этой отрасли в социальное и экономическое развитие государств.
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