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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Спартака» о 2:0 с «Зенитом»: «Победа важна в ментальном плане. Команда готова бороться за чемпионство»

Гендиректор « Спартака » Сергей Некрасов после победы над «Зенитом» (2:0) в 5-м туре РПЛ заявил, что красно-белые готовы бороться за чемпионство.

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