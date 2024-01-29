Украинский актёр Александр Печерица нашёл оправдание для своего дезертирства из ВСУ

Артист Печерица заявил, что боится за свою семью и поэтому сбежал из армии.Александр Печерица, известный по ролям в сериалах "Возвращение Мухтара" и "Брат за брата" с началом конфликта на Украине добровольно вступил в ряды ВСУ.